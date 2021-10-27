Даша Квіткова показала відео, на якому ридала в перші тижні материнства

У липні Даша Квіткова з "Холостяка" народила первістка. Дівчина не приховує, що по іншому уявляла собі материнство. У перші тижні після пологів вона виховувала сина без няні, тому заливалась слізьми, коли Добриніна не було поряд.

Зіркове подружжя Даші Квіткової та Нікіти Добриніна звикло показувати в інстаграмі красиву картинку, переконуючи в ідеальності свого шлюбу. Однак з народженням первістка їхні стосунки та ритм життя кардинально змінилися. Якщо про кризу в сім'ї блогерка вже розповідала, то свої гіркі сльози в перші тижні материнства показала вперше.

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Дружина Нікіти Добриніна опублікувала відео, на яких ридала на камеру, коли її новонароджений син лежав на грудях. Схоже, ці ролики вона знімала близьким, аби поскаржитися на непросту материнську долю.

Ділюсь цим відео, щоб інші мами знали, що вони не одні,

– підписала Даша Квіткова.

Після кадрів зі сльозами блогерка показала щасливі відео з відпочинку в Туреччині, куди полетіла з чоловіком і тримісячним Левом. Відтак дівчина заявила, що ці радісні моменти "вартували кожної сльози".

"Ми дізналися, що означає справжня любов, ми навчилися справлятися з усім. Бути мамою – найбільш непроста, але найбільш винагороджувана робота у світі. Щаслива бути твоєю мамою", – додала Даша Квіткова.

за сімейну відпустку в Туреччині зірки заплатили 225 тисяч гривень. Днями вони показували 5-зірковий готель у місті Кемер, "про який вже давно мріяли".

У коментарях користувачі інстаграму подякували Даші Квітковій, що вона без прикрас розповідає про свій досвід материнства. За словами її підписниць, такі відео мотивують:

"Дякую, що транслюєте не тільки ідеальну картинку, захоплююсь Вами";

"Ви єдина показали правду. Видно, що не я одна";

"Яка ж ви молодець! Ви показуєте все як є, навіть якщо це "не інстаграмно" і дуже складно";

"Це найкраща відеопідтримка, яку тільки можна вигадати. Дякую за правду";

"Відео до сліз. Ви такі прекрасні, такі красиві, нехай у вас завжди все буде чудово";

"Дякую за це відео, воно дає надію, що далі буде легше".

До слова, після появи сина Дашу Квіткову "з'їдала образа" через те, що вона сиділа вдома з дитиною, поки чоловік подорожував Україною, знімаючи тревел-шоу. Їхні стосунки налагодилися лише тоді, коли Нікіта Добринін посунув роботу. Свій шлюб пара рятувала в Барселоні, де провела вікенд без сина.