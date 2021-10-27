51-річний Юрій Горбунов доводить, що він зразковий батько, який присвячує дітям увесь вільний час. Навіть йогою шоумен займається з сином на руках.

До теми Катя Осадча та Юрій Горбунов провели вечір разом: романтичні фото

Традиційне ранкове тренування чоловік Каті Осадчої провів з двомісячним Данилом. З фото видно, що ведучий розстелив килимок у просторій вітальні й одягнув спортивну форму. На руках він тримав молодшого сина, якого зворушливо пригортав до себе.

"Позаймався Данило з татком йогою", – з гумором підписав Юрій Горбунов.

Юрій Горбунов з сином Данилом

Юрій Горбунов з сином Данилом / Фото з інстаграму шоумена

Юрій Горбунов з сином Данилом

Юрій Горбунов з сином Данилом / Фото з інстаграму шоумена

Юрій Горбунов з сином Данилом

Юрій Горбунов з сином Данилом / Фото з інстаграму шоумена

Нові фото зіркового батька з крихітним сином розчулили мережу. Горбунова записали коментарями з компліментами:

  • "Респект тим татам, які встають вночі до своєї дитини, а вдень граються з нею, коли мама зайнята";
  • "Заразом і до червоної доріжки треба привчати. Краса яка";
  • "Такі миленькі обоє";
  • "Яке щастя";
  • "Маленький козачок";
  • "Дуже рада за вас, здоров'я і щастя".