51-річний Юрій Горбунов доводить, що він зразковий батько, який присвячує дітям увесь вільний час. Навіть йогою шоумен займається з сином на руках.
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Традиційне ранкове тренування чоловік Каті Осадчої провів з двомісячним Данилом. З фото видно, що ведучий розстелив килимок у просторій вітальні й одягнув спортивну форму. На руках він тримав молодшого сина, якого зворушливо пригортав до себе.
"Позаймався Данило з татком йогою", – з гумором підписав Юрій Горбунов.
Юрій Горбунов з сином Данилом / Фото з інстаграму шоумена
Юрій Горбунов з сином Данилом / Фото з інстаграму шоумена
Юрій Горбунов з сином Данилом / Фото з інстаграму шоумена
Нові фото зіркового батька з крихітним сином розчулили мережу. Горбунова записали коментарями з компліментами:
- "Респект тим татам, які встають вночі до своєї дитини, а вдень граються з нею, коли мама зайнята";
- "Заразом і до червоної доріжки треба привчати. Краса яка";
- "Такі миленькі обоє";
- "Яке щастя";
- "Маленький козачок";
- "Дуже рада за вас, здоров'я і щастя".