Переможниця "Холостяка" Даша Квіткова зізналась, що вікенд в Іспанії – ідея чоловіка. Вона ж довго не вагалася й залишила 3-місячного сина на свою маму.
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На вихідні чоловік відвіз мене на побачення в Барселону, щоб ми залишилися вдвох і знову відчули романтику у стосунках,
– поділилась блогерка.
За словами Квіткової, в обох було враження, що це їхнє перше побачення. Нікіта Добринін приносив дружині каву в ліжко, пригощав солодощами, водив до моря й показував найкрасивіші локації Барселони.
Безумовно, Дашу Квіткову та Нікіту Добриніна накрила хвиля хейту за те, що вони залишили крихітного сина на бабусю. Однак зірка пояснила: у Барселоні вони рятували шлюб, адже після народження Лева їхня пара "в зоні турбулентності".
"Ми кращі батьки для свого сина. Йому краще, коли батьки разом, спокійні й не істеричні. Ніж коли тато й мама сваряться, з'ясовують стосунки, нервують і кричать", – написала блогерка.
Фото Даші Квіткової та Нікіти Добриніна з Барселони
Даша Квіткова і Нікіта Добринін в Барселоні / Фото з інстаграму блогерки
Даша Квіткова і Нікіта Добринін в Барселоні / Фото з інстаграму блогерки
Даша Квіткова в Барселоні / Фото з інстаграму блогерки
Нікіта Добринін в Барселоні / Фото з інстаграму блогерки
Нікіта Добринін за обідом в Барселоні / Фото з інстаграму блогерки
Даша Квіткова в Барселоні / Фото з інстаграму блогерки
Стосунки Нікіти Добриніна й Даші Квіткової після народження сина
- Вікенд у Барселоні – не перша їхня подорож до Європи в статусі батьків. У вересні вони з Левом полетіли в Париж. Схоже, ця мандрівка теж була покликана налагодити стосунки подружжя.
- Повернувшись в Україну з Франції, Даша Квіткова зізналась, що поява сина змінила їхній шлюб – "сварки подвоїлися, образа дуже з'їдала", адже поки вона доглядала малюка, Нікіта Добринін знімався у тревел-шоу.