Українська блогерка Даша Квіткова днями поспілкувалась з шанувальниками. В інстаграм-сторіз вона відповідала на запитання фанів. Зірка розповіла про стосунки з чоловіком після народження первістка.

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Даша Квіткова про стосунки з чоловіком

Інфлюенсерка розповіла, що відносини з Нікітою Добриніним за останні два місяці справді стали зовсім іншими.

Сварки подвоїлися, тому що центр уваги змістився, ми перестали бути удвох. Тепер нас троє і ми підлаштовуємося під нашого сина,

– поділилась Квіткова.

"Це логічно. Мені здається, що в кожної пари міняються стосунки після народження малюка. Зараз ми працюємо над нашим союзом, не забуваємо про те, що ми чоловік і дружина. Намагаємося з розумінням ставитися до всього, що відбувається", – додала вона.



Даша Квіткова про стосунки з чоловіком / Фото з інстаграм-сторіз

Блогерка зізналась, що у перший місяць життя сина вона сильно образилась на чоловіка. Поки він брав участь у зйомках тревел-проєкту, дівчина займалась вихованням малюка.

"Так сталося, що в Нікіти випали дати зйомок тревел-проєкту на перший місяць життя нашого сина. Я записувала відео в сльозах, говорила про те, що так не чесно. Поки Нікіта не став повноцінно допомагати, не посунув роботу – образа дуже з'їдала. Ми дуже довго її ялозили, проговорювали та вирішували. Зараз образи немає, тому що ми закрили всі питання, пов'язані з цією темою", – зауважила Даша Квіткова.



Даша Квіткова про стосунки з чоловіком / Фото з інстаграм-сторіз