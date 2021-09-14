Після народження Лева подружжя ще не відпочивало за кордоном. Малюку виповнилося 2 місяці й закохані вже запланували омріяний сімейний відпочинок.

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Відпустка Добриніна та Квіткової в Туреччині

В інстаграм-сторіз ведучий вирішив розсекретити вартість поїздки. Нікіта зазначив, що він і дружина давно мріяли про цей відпочинок і нарешті можуть дозволити собі його. Та тепер закохані думають не лише про себе, а й про комфорт сина.

Добринін зізнався, що це для них новий рівень поїздок. Пара обрала найкращий готель, у якому відпочинок з маленьким сином буде найкомфортнішим.

Загальна вартість туру Квіткової й Добриніна в Туреччину становить 225 тисяч гривень. Ведучий зазначив, що був приголомшений, коли побачив суму.

Так, друзі, сума саме така. Ми не помилилися і навіть не переплатили. Ми просто обрали для себе найкращий готель, про який вже давно мріяли, де буде ідеально відпочивати з маленькою дитиною,

– поділився зірковий татусь.

Нікіта Добринін про відпочинок в Туреччині: дивіться відео онлайн