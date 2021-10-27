Звездные супруги Даши Квиткова и Никита Добрынин привыкли показывать в инстаграме красивую картинку, убеждая в идеальности своего брака. Однако с рождением первенца их отношения и ритм жизни кардинально изменились. Если о кризисе в семье блогер уже рассказывала, то свои горькие слезы в первые недели материнства показала впервые.

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Жена Никиты Добрынина опубликовала видео, на которых рыдала на камеру, когда ее новорожденный сын лежал на груди. Похоже, эти ролики она снимала близким, чтобы пожаловаться на непростую материнскую судьбу.

Делюсь этим видео, чтобы другие мамы знали, что они не одни,

– подписала Даша Квиткова.

После кадров со слезами блогер показала счастливые видео с отдыха в Турции, куда улетела с мужем и трехмесячным Львом. Затем девушка заявила, что эти радостные моменты "стоили каждой слезы".

"Мы узнали, что означает настоящая любовь, мы научились справляться со всем. Быть мамой – самая непростая, но самая вознаграждаемая работа в мире. Счастлива быть твоей мамой", – добавила Даша Квиткова.