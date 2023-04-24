Ще у 2020 Квіткова та Добринін придбали приватний будинок неподалік Києва. Але після розриву Квіткова жила у заміському будинку одна з сином.

До теми Даша Квіткова відсвяткувала Великдень з Добриніним і відповіла, чи вони знову разом

Тепер Квіткова вирішила з’їхати на квартиру. Вона показала свої орендовані апартаменти з панорамними вікнами. Перед переїздом Даша запросила клінінгову службу для прибирання.

В Stories вона показала інтер'єр свого житла.

Даша Квіткова показала орендовану квартиру / Фото з її інстаграм-сторіс

На кадрах можна помітити, що в квартирі панорамні вікна, інтер'єр оформлений в світлих тонах, а в кімнатах чимало домашніх рослин.

Даша Квіткова показала відео з переїзду. Блогерка займалася цим всю неділю і вже розклала частину речей.

Що відомо про розлучення Квіткової з Добриніним: коротко