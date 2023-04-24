Ще у 2020 Квіткова та Добринін придбали приватний будинок неподалік Києва. Але після розриву Квіткова жила у заміському будинку одна з сином.
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Тепер Квіткова вирішила з’їхати на квартиру. Вона показала свої орендовані апартаменти з панорамними вікнами. Перед переїздом Даша запросила клінінгову службу для прибирання.
В Stories вона показала інтер'єр свого житла.
Даша Квіткова показала орендовану квартиру / Фото з її інстаграм-сторіс
На кадрах можна помітити, що в квартирі панорамні вікна, інтер'єр оформлений в світлих тонах, а в кімнатах чимало домашніх рослин.
Даша Квіткова показала відео з переїзду. Блогерка займалася цим всю неділю і вже розклала частину речей.
Що відомо про розлучення Квіткової з Добриніним: коротко
- 21 січня блогерка Даша Квіткова оголосила про розрив з Нікітою Добриніним. Закохані роз'їхалися. Добринін підтвердив, що бути окремо – це спільне рішення. Наразі Даша Квіткова та Нікіта Добринін не розлучені офіційно. Блогери вже не носять обручок, але шлюборозривний процес триває.
- Раніше Даша Квіткова наголошувала, що вони з Нікітою "в нормальних, людських, батьківських, спокійних стосунках", але бачаться і спілкуються лише з приводу Лева. "Нікіта може приїхати додому, коли хоче, побачити дитину, коли я є", – коментувала блогерка.
- Разом з тим вона дала зрозуміти, що повертатися до Добриніна не хоче, бо втомилася все вирішувати у стосунках, не хоче бути ініціатором і тягти все на своїх плечах. "Я не хочу бути у стосунках ведучим, я хочу бути веденою, бо від першої ролі мене вже нудить", – коментувала Квіткова.
- Додамо, що лише на початку вересня 2022 року Квіткова та Добринін повінчалися. Це сталося через 2 роки після одруження. Зараз Даша розповіла, що тоді це було бажання обох.