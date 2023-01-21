Даша Квіткова та Нікіта Добринін були єдиною парою, яка склалася у фіналі реаліті-шоу "Холостяк". Закохані одружилися, в них народився син. Тепер блогерка заявила, що вони розійшлися.

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Даша Квіткова оголосила про розрив з Нікітою Добриніним

Про це Даша розповіла в інтерв'ю Маші Єфросиніній. Блогерка заявила, що зараз вони не живуть разом і перебувають лише у батьківських стосунках.

Наші стосунки розвивалися дуже стрімко. Ми віддавали одне одному всіх себе, були разом 24/7. В якийсь момент зрозуміли, що дуже перенасичилися одне одним. А також зараз ми по-різному розвиваємося. На тлі цього ми "задушили" морально одне одного,

– розповіла Квіткова.

За словами Даші, вона дуже багато часу приділяє роботі. Дівчина постійно "розривалася" між роботою та сином, не залишалося часу для себе та коханого. Вона не заперечує, що, можливо, навіть занадто багато часу працювала.

Даша та Нікіта зараз працюють з психологами, навіть відвідують його разом. Однак зараз вони вирішили роз'їхатися. Квіткова залишається в будинку, який вони придбали ще до народження сина, а Добринін поїхав звідти.

У нас немає ніяких відносин, окрім батьківських. Ми бачимося і розмовляємо лише про дитину. Наразі я не бачу, що ми можемо бути разом,

– заявила Квіткова.

Ба більше, Даша та Нікіта розуміють, що за цей час вони можуть зустріти когось і усвідомити, що не хочуть повертатися у ці стосунки.