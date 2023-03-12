Фоловери помітили, що 24-річна Даша Квіткова не носить обручку й запитали, чи означає це, що вона офіційно вільна. Дівчина не проігнорувала й пояснила, на якому етапі їхній розрив з Нікітою Добриніним.

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Чи розлучилася Квіткова з Добриніним офіційно

Блогерка вперше оголосила, що документи на розлучення вони подали й чекають засідання суду. Ймовірно, шлюборозлучний процес затягнеться, адже в пари є син, якому лише 1,5 року. Квіткова нібито дозволяє Добриніну бачитися з Левом, але батьківські права повинні бути закріплені офіційно.

На моїй правій руці вже дуже давно немає обручок з весілля. Розлучення триває. Ми у процесі. Чекаємо суду,

– написала Даша Квіткова.

Даша Квіткова про розлучення з Нікітою Добриніним / Фото з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, що в Даші Квіткової вже з'явився залицяльник, який підкорює її дорогими подарунками. Вона обмовилася, що хоче новенький MacBook, а той подарував його вже наступного дня. Крім того, квітами її засипав військовий Богдан, який захотів віддячити за щоденні донати блогерки. Вони нібито підтримують зв'язок.