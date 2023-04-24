Еще в 2020 году Квиткова и Добрынин приобрели частный дом неподалеку от Киева. Но после разрыва Квиткова жила в загородном доме одна с сыном.
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Теперь Квиткова решила съехать на квартиру. Она показала свои съемные апартаменты с панорамными окнами. Перед переездом Даша пригласила клининговую службу по уборке.
В Stories она показала интерьер своего жилища.
Даша Квиткова показала арендованную квартиру / Фото с ее инстаграм-сторис
На кадрах можно увидеть, что в квартире панорамные окна, интерьер оформлен в светлых тонах, а в комнатах много домашних растений.
Даша Квиткова показала видео по переезду. Блоггерша занималась этим все воскресенье и уже разложила часть вещей.
Что известно о разводе Квитковой с Добрыниным: коротко
- 21 января блогер Даша Квиткова объявила о разрыве с Никитой Добрыниным. Влюбленные разъехались. Добрынин подтвердил, что быть отдельно – это совместное решение. Сейчас они не разведены официально. Блоггеры уже не носят обручальное кольцо, но бракоразрывный процесс продолжается.
- Ранее Даша Квиткова отмечала, что они с Никитой "в нормальных, человеческих, родительских, спокойных отношениях", но видятся и общаются только по поводу Льва. "Никита может приехать домой, когда хочет, увидеть ребенка, когда я есть", – комментировала блоггерша.
- Вместе с тем она дала понять, что возвращаться к Добрынину не хочет, потому что устала все решать в отношениях, не хочет быть инициатором и тянуть все на своих плечах. "Я не хочу быть в отношениях ведущим, я хочу быть ведомой, потому что от первой роли меня уже тошнит", – комментировала Квиткова.
- Добавим, что только в начале сентября 2022 года Квиткова и Добрынин обвенчались. Это произошло из-за 2 года после женитьбы. Сейчас Даша рассказала, что тогда это было желание обоих.