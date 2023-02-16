Після розриву з Нікітою Добриніним Даша Квіткова залишилася жити в будинку під Києвом, який вони побудували разом. Син Лев, якому 1,7 місяця, звичайно ж, з нею. Однак дівчина запевняє, що з батьком він так само близький. Ведучий нібито будь-коли може приїхати до нього.

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Даша Квіткова розповіла, коли Добринін бачиться з сином

Ми в нормальних, людських, батьківських, спокійних стосунках. Ми обоє переживаємо за нашого сина, за ситуацію в країні. Ми дзвонимо одне одному, спілкуємося з приводу нашого сина. Нікіта може приїхати додому, коли хоче, побачити дитину, коли я є. Ми нормально розмовляємо, але не ходимо нікуди разом,

– наголосила Даша Квіткова.

Даша Квіткова про стосунки з Добриніним / Скриншот з відео

Вона заспокоїла прихильників, що кидатися в нові стосунки не планує і коханого замість Добриніна не шукає. Їй нібито комфортно самій, блогерка насолоджується цим періодом життя.

"Моє серце нікого і нічого не шукає. Моє серце абсолютно нічого не загадує. Зараз я насолоджуюся, приділяю час собі, сину, займаюся своєю роботою та бізнесом. Тому я живу", – заявила Квіткова у сторіс.