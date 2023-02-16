Після розриву з Нікітою Добриніним Даша Квіткова залишилася жити в будинку під Києвом, який вони побудували разом. Син Лев, якому 1,7 місяця, звичайно ж, з нею. Однак дівчина запевняє, що з батьком він так само близький. Ведучий нібито будь-коли може приїхати до нього.
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Даша Квіткова розповіла, коли Добринін бачиться з сином
Ми в нормальних, людських, батьківських, спокійних стосунках. Ми обоє переживаємо за нашого сина, за ситуацію в країні. Ми дзвонимо одне одному, спілкуємося з приводу нашого сина. Нікіта може приїхати додому, коли хоче, побачити дитину, коли я є. Ми нормально розмовляємо, але не ходимо нікуди разом,
– наголосила Даша Квіткова.
Даша Квіткова про стосунки з Добриніним / Скриншот з відео
Вона заспокоїла прихильників, що кидатися в нові стосунки не планує і коханого замість Добриніна не шукає. Їй нібито комфортно самій, блогерка насолоджується цим періодом життя.
"Моє серце нікого і нічого не шукає. Моє серце абсолютно нічого не загадує. Зараз я насолоджуюся, приділяю час собі, сину, займаюся своєю роботою та бізнесом. Тому я живу", – заявила Квіткова у сторіс.
- Нагадаємо, раніше Дашу Квіткову засипали смс-ками: "Будь ласка, збережіть сім'ю. Просіть у Бога сили та мудрості зберегти кохання", "Я чомусь вірю, що ви будете разом". Тоді вона різко відповіла, що "наразі немає шансів, кожен живе своє життя". Вона лише натякнула, що у стосунках з Добриніним не все було добре, і її робота тут ні до чого.
- Пізніше блогерці довелося спростовувати закиди, що нібито вона пішла від Добриніна, що рішення розійтися прийняла сама. За її словами, вони обрали "будувати здорові стосунки батьків, яким окремо набагато легше, ніж разом, і не боляче".