Даша Квіткова і Нікіта Добринін розсекретили стать первістка: чуттєве відео з вечірки

Джерело:інстаграм Даші Квіткової
Майже місяць тому під час відпустки на Мальдівах герої 9 сезону шоу "Холостяк" Даша Квіткова і Нікіта Добринін зізнались, що чекають на народження первістка. Майбутні батьки влаштували гучну вечірку, на якій дізнались стать малюка, і розсекретили, що в них буде хлопчик.
На гендер паті знаменитості запросили чимало зіркових друзів-блогерів і близьких, аби розділити важливий момент з найдорожчими людьми. Під прицілом камер закохані луснули кульку і дізнались, що стануть батьками хлопчика. Нікіта Добринін не приховував свого щастя і міцно обійняв дружину під гучні оплески гостей. Першою відео опублікувала блогерка-мільйонниця Таня Парфільєва.
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"Це син", – лаконічно підписала чуттєве відео Даша Квіткова.
Для вечірки Даша Квіткова обрала стильний look. Вона одягнула шкіряні штани вільного крою, які поєднала з чорним гольфом, довгим світлим піджаком і масивним взуттям. Волосся вона зібрала в низький хвіст, залишивши хвилясті пасма попереду. Натомість Нікіта Добринін постав у чорному гольфі, вільних штанах кольору хакі та кросівках.
Гостей майбутні батьки пригощали апетитними тістечками. Крім того, вони оформили локацію для вечірки рожевими та блакитними кульками, конфеті та вивісками.