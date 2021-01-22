Популярна українська блогерка, дружина телеведучого Нікіти Добриніна – Даша Квіткова очікує на народження первістка. Дівчина розповіла про свою вагітність і тепер ділиться цікавими моментами з особливого періоду в житті. Зокрема, знаменитість розповіла, скільки кілограмів набрала під час вагітності.

Даша Квіткова неймовірно щаслива перебувати у статусі майбутньої матусі. Вона дуже хотіла цього і зовсім скоро мрія здійсниться. А поки у дописах на особистій сторінці в інстаграмі блогерка розповідає, як змінилося її життя за понад 4 місяці вагітності.

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Даша Квіткова про вагітність

Дівчина поділилася, що рівно через 2 тижні розпочнеться 5 місяць її вагітності. Він буде з 17 по 20 тиждень. Також дівчина розповіла, як правильно рахувати вагітність. Усі звикли до того, що цей період триває 9 місяців, проте насправді – 10. Жінка виношує дитину протягом 40 тижнів, що дорівнює десятьом акушерським місяцям.

Даша зазначила, що можна заплутатися у підрахунках, якщо вести їх самостійно. Саме тому багато жінок користуються спеціальними програмами, які показують, який у них місяць, тиждень тощо.

Даша Квіткова про вагу під час вагітності

На 15 тижні вагітності вага блогерки становить 58 кілограмів. Даша зазначає, що вона важиться зранку, перед тим, як починає пити, їсти та багато ходити.

Квіткова поділилася, що перед вагітністю вона важила 55 кілограмів. Тоді вона могла обмежувати себе в їжі, дотримувалася дієт і пропускала прийоми їжі.

Як тільки я дізналася про вагітність, одразу забрала усі свої рамки. Я регулярно снідаю, обідаю та вечеряю. Це здорова їжа. Якщо чогось сильно-сильно хочеться, то дозволяю собі це. Не їм забагато солодощів чи булочок,

– поділилася Квіткова.



Вагітна Даша Квіткова на Мальдівах / Фото з інстаграму Даші Квіткової

Майбутня матуся також розповіла, що солодкого дуже хотіла в першому триместрі, потім через декілька днів соленого. Вона попросила підписників не хвилюватися за її харчування, оскільки має лікаря, з яким завжди на зв'язку. Даша зовсім не хоче шкодити своєму тілу та дитині.