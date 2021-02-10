Герої 9 сезону шоу "Холостяк" продовжують підкорювати публіку романтичними зйомками. Нікіта Добринін з вагітною дружиною Дашею Квітковою відправились в засніжений ліс під Києвом і показали в мережі чуттєві фото.

Вже кілька днів столицю щедро засипає снігом. Якщо для більшості українців снігові замети створюють дискомфорт, то для зіркового подружжя Даші Квіткової та Нікіти Добриніна – це гарна нагода для ефектної зимової зйомки. Пара втекла зі столиці в засніжений ліс.

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У своєму профілі в інстаграмі ведучий розповів, що з коханою вони залишали перші сліди в заметах і постійно шукали мережу. "Кращий спосіб полюбити зиму – втекти з міста, з цих нестерпних заторів", – зізнався Нікіта Добринін.

Чуттєва фотосесія Даші Квіткової з чоловіком

Для зйомки блогерка обрала широкі теплі штани світло-сірого кольору, смугастий светр, масивні чорні черевики і коротку сіру куртку. Попри мороз і заметіль вагітна дівчина позувала з розстебнутим верхнім одягом. Випереджаючи запитання підписників, Даша Квіткова зазначила, що в такому look вона не змерзла і холодно їй не було.

Натомість Нікіта Добринін постав в образі total black – вкорочених штанах, худі, пуховій куртці та черевиках. Серед засніженого хвойного лісу закохані позували за руки, ніжно цілувались, обіймались і танцювали на камеру. Казкові кадри подружжя фоловери оцінили майже 100 тисячами лайків.

"Люблю нашу сім'ю. Спасибі, що моя усмішка не сходить з мого обличчя", – лаконічно написала блогерка.