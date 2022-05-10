Український співак Володимир Дантес розповів, як пережив розлучення з Надею Дорофєєвою. Він порадив фанам розривати стосунки зараз, бо під час війни, на його думку, це дається легше.

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Дантес про розлучення з Дорофєєвою

Мені здається, що в мирний час важче переживати, аніж зараз. В мирний час ти ходиш і щось собі там придумаєш, відволікаєшся на це. Ми ж взагалі розлучилися нормально, ми просто під час під час війни це вирішили сказати,

– розповів музикант.

Володимир Дантес додав, що вони не сердились один на одного: "У нас немає такого, щоб ми сиділи там і просто обурені плакали, через те що: "Ой, як я без неї" чи "А як же я без нього". Зараз такого немає, все нормально. Зараз переживати це, мені здається, краще. Якщо ви хочете розлучитися – робіть зараз це".

"Ми підтримуємо один одного, ми не розлучаємося погано. Розлучатися треба так, щоб не зіпсувати вашу спільну історію. Тоді ви зможете і далі спілкуватися одне з одним, поважати один одного, просто залишатися друзями. Так, коли нам 18-20 років, ми кажемо собі: "Не можна спілкуватися з колишнім". Але якщо ти з людиною прожив 10 років, – перший час в тебе немає нікого ближчого", – сказав співак про стосунки з Надею після розлучення.

Володимир Дантес впевнений, що все його життя тільки попереду. До того ж зірку чекає перемога незалежної України.

А якщо що, то може зараз з'являтися хтось швидше з тобою поруч, і ти можеш будувати нову сім'ю. Ніхто тобі не забороняє, життя тільки починається. Мені 34 буде ось скоро, я ще молодий, скоро перемога України,

– заявив артист.

Додамо, що нещодавно Дантес спростував чутки про те, що пара розійшлась через ресторатора Мішу Кацуріна. Саме йому приписують роль нового бойфренда Дорофєєвої. Володимир не підтверджував ці чутки, але й не заперечував, адже Надя "доросла дівчина, сама вирішить, хто повинен бути з нею".



Надя Дорофєєва і Володимир Дантес / Фото з інстаграму зірки

Розлучення Дантеса і Дорофєєвої