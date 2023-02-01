Фани роками чекали на дует Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса, а вона натомість записує пісні з Мішею Кацуріним. Тоді як артист хоче попрацювати з Христиною Соловій.

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Дантес давно хоче дует з Христиною Соловій

"Коли фіт з Соловій", – запитали Дантеса в інстаграм-сторіс, а він відповів: "До речі, дуже давно цього хочу".

Крім того, шанувальники поцікавилися, чи планує він перекладати пісні українською. У нього лише два треки рідною мовою – "Обійми", якраз про перехід з російської на українську, та "Тільки ми". Її співак присвятив парам, яких розлучила війна.

"До речі, ось ніяк не можу зробити це так, щоб було красиво. У мене поки куцо виходить, може хтось допоможе?" – відповів Володимир Дантес.

Володимир Дантес хоче дует з Христиною Соловій / Фото з інстаграм-сторіс

Володимир Дантес про російськомовні пісні / Фото з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, раніше Дантес назвав артиста, який став для нього "відкриттям року". Це thekomakoma, який поєднує клубний техно рейв з традиційними українськими танцювальними піснями. Він переслухав усі треки Сергія Сілакова і від них у нього навертаються сльози, бо пісні "начебто всі веселі, а насправді дуже глибокі".

Тоді як Христина Соловій нещодавно встряла у скандал з Тіною Кароль, бо заявила, що всі її найпопулярніші релізи – "російська попса". Вона нагадала, що навіть у зрадниці Ані Лорак є два українськомовні альбоми.