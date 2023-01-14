У свіжому інтерв'ю Христина Соловій розповіла, що в дитинстві слухала все – від "Океану Ельзи" до Потапа і Насті. Їй подобалася перша попспівачка незалежної України Руся, яка збирала стадіони на початку 90-х, Ірина Білик і переможниця Євробачення-2004 Руслана. Дівчина навіть захоплювалася Ані Лорак, поки та не дременула в Росію.

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"Я думаю, що я продовжую традиції україномовної жіночої попмузики, естрадної музики. Руся була першою, потім була рання Ірина Білик, Руслана вплинула на мене. Два альбоми українськомовні крутезні записала Ані Лорак з дуже важливими піснями", – несподівано заявила Христина Соловій.

Соловій розкритикувала Кароль і порівняла з Лорак

Співачка також обмовилася про Тіну Кароль, з якою познайомилася 2013 року в 3 сезоні "Голосу країни". Виявляється, коли вона заявила, що піде з проєкту, бо не хоче співати "російську попсу", то мала на увазі треки зіркової тренерки.

Тіни Кароль ніколи не буде в переліку виконавиць, які вплинули на Соловій, бо, на її думку, вона завжди орієнтувалася на Росію. Навіть зрадниця Ані Лорак своїми двома альбомами нібито зробила більше для розвитку українського жіночого попу.

У цьому списку ніколи не було і не буде Тіни Кароль. Навіть попри те, що Ані Лорак звалила в рашку і все просто перекреслила, у неї є ці два українськомовні альбоми. У Тіни Кароль я не пам'ятаю жодної пісні, яка б на мене вплинула. Україномовної пісні. Усі її найпопулярніші релізи – це російська музика,

– різко висловилася Христина Соловій.

Христина Соловій розкритикувала Тіну Кароль / Скриншот з відео

До речі, восени 2022 року Тіна Кароль публічно відмовилася від усіх своїх російськомовних пісень, "якими б хітами вони не були". Вона нібито не має права виконувати пісні російською і не робила цього жодного разу з початку великої війни.

Цікаво, що у вересні артистка навіть випустила англомовний альбом Scandal, до якого ввійшли вже відомі хіти, перекладені з російської – "Скандал", "Это любовь", "Любовники", "Красиво", "Хороший парень", "Двойной рай" та інші. Однак і тоді Кароль встряла у курйоз через саундпродюсера Аркадія Олександрова, який всі 8 років війни "писав" російських селеб.