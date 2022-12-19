Український артист Володимир Дантес став гостем кулінарної програми Даші Астаф'євої. Під час приготування модель запитала в музиканта, чи є такі артисти, які стали для нього відкриттям у 2022 році.

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Дантес назвав улюбленого артиста цього року

Володимир Дантес зізнався, що зараз йому він захоплюється артистом thekomakoma. Даша Астаф'єва з ним погодилась: "Я так і знала, що ти це скажеш".

Зауважимо, thekomakoma – київський виконавець родом з Тернопільської області. Він поєднує електронну музику з національним звучанням. Пісні артиста "Сонечко" і "Зірочки" стали хітами в тіктоці.

Це просто розрив. Усі його пісні я переслухав. Він класний. Я слухаю, про що він співає, і мене просто розриває. Він зібрав на концертах 400 тисяч гривень та віддав на ЗСУ. У мене сльози на очах, коли слухаю його пісні,

– поділився Володимир Дантес.

"Начебто всі веселі, а насправді дуже глибоко. І для мене це реальне відкриття цього року. Досить сумних пісень. KOLA пише чудові пісні. Подобаються зараз пісні, які радісні, а не сумні. Хочеться більше позитиву".

"Класний чувак thekomakoma. Повага до таких людей", – додала Астаф'єва.

Музичні підсумки року

Зауважимо, що під кінець 2022 року музичні стримінги та чарти публікують свої підсумки, де вказують артистів року. Такі висновки від авторитетних видань та журналів вже з'явилися на світовій музичній арені.