Дантес і Дорофєєва стали однією з тих пар, які оголосили про розлучення під час війни. Раніше Володимир розповідав, що у мирний розрив переживати важче.

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Дантес заявив, що кайфує від життя

У новому інтерв'ю Володимир зізнався, що за 2022 рік його життя кардинально змінилося. Хоча в Україні триває повномасштабна війна, зараз артист по-справжньому насолоджується кожним моментом.

Багато чого було класного у 2022 році. Змінилося моє життя кардинально і воно класне. Я зараз реально кайфую від свого нового життя,

– сказав Дантес.

Однак бувають моменти, коли здається, що все дуже погано. Тоді Володимир починає думати про перемоги ЗСУ та перемогу України, яка точно буде.

Нагадаємо, вже кілька місяців Володимир Дантес зустрічається з Дашею Кацуріною, яка виховує двох дітей від колишнього чоловіка – ресторатора Михайла Кацуріна. Дантес часто бачиться з дітьми Кацуріною, любить проводити з ними час, знайшов спільну мову, однак підкреслює, що в них є рідний батько.

Про стосунки артиста з дітьми розповідала й його нова обраниця: "Він дуже круто з ними проводить час, грається. Дуже смішно що він був чайлд-фрі весь цей час, а зараз крейзі-тато якийсь. Мені здається, що в них все гаразд".