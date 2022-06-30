Український музикант Володимир Дантес презентував нову актуальну пісню. Він знову підтримав українців – цього разу тих, хто розлучився через війну.
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Володимир Дантес випустив нову пісню
Співак презентував ліричний трек "Тільки ми". Його він присвятив темі кохання і тим парам, яких розлучила війна.
"В нас ніхто не може забрати волю, свободу та кохання!!! В найтемніші часи не хочеться бути наодинці, є нереальне бажання бути з тим/тією, з ким ти будеш посміхатися, для кого жити. Так, багато родин/пар зараз в різних містах, країнах. Але всі, як і я, чекають, коли можна бути зустріти їх з потягу, щоб нарешті обійнятись", – поділився Дантес.
Цю пісню писав, коли мені було дуже складно, але я продовжував вірити, що далі буде тільки краще. Так воно і сталося,
– додав музикант.
Володимир Дантес – "Тільки ми": слухайте онлайн
Також артист показав, як виконує трек акапельно:
Текст пісні "Тільки ми"
Ми заховали почуття давно
Та знаєш мила я
Дістану їх все одно
І психолог мій сказав
Hey, let it be
Та знаєш мила я
З тобою буду не child free
Пригорни та заспокой
Так сьогодні я боюсь
Загубити себе
Я точно розчинюсь
І будем ми, не ти і я
А тільки ми
З тобою уві снах
Ми разом вкутані
Та знаєш мила
Заснемо на відстані
І одного дня
зустріну з потягу
Та знаєш мила
Залишимся без одягу