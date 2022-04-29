Дантес поділився, що всі 33 роки свого життя розмовляв російською мовою і не знає – добре це чи погано, проте точно впевнений, що хоче вивчити та спілкуватись тепер українською. Чоловік, який родом з Харкова, зізнався, що в нього був страх зробити помилки у спілкуванні, тому треком "Обійми" він хоче підбадьорити всіх тих, хто намагається перейти на українську мову.

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Сьогодні я, як і багато моїх російськомовних знайомих, переходимо на українську мову. І я точно знаю, що серед них існує проблема – це страх перед невдачею і помилками, страх сказати щось не те і не так. Цим треком я хочу підбадьорити всіх, хто намагається, докладає зусилля і йде цим шляхом. А тим, хто досі боїться перейти на українську, я хочу сказати: друзі, нічого страшного в цьому немає. З мене жодного разу не посміялись, а навіть навпаки – стільки підтримки я ще не отримував,

– прокоментував Дантес.

Команда DANTESA додала, що свою першу українську пісню він присвятив українському народові і мовним стереотипам: "Вона, як записки на полях у щоденнику, про те, як сам Вова змінює свої звички у спілкуванні і закликає інших робити те ж саме". У композиції він вміло поєднав українську та російську мову, та навіть суржик, але головним посилом стало одне – не бійтесь переходити на державну мову. Ваші помилки не роблять вас незграбними чи кумедники, навпаки, ваші старання – вищі усього та варті усіх зусиль.

Володимир Дантес – Обійми: дивитись відео онлайн