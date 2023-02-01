Фаны годами ждали дуэт Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса, а она записывает песни с Мишей Кацуриным. В то время как артист хочет поработать с Кристиной Соловий.

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Дантес давно хочет дуэт с Кристиной Соловий

"Когда фит с Соловий", – спросили Дантеса в инстаграм-сторис, а он ответил: "Кстати, очень давно этого хочу".

Кроме того, поклонники поинтересовались, планирует ли он переводить песни на украинский. У него всего два трека на родном языке – "Обійми", как раз о переходе с русского на украинский, и "Тільки ми". Ее певец посвятил парам, разведенным войной.

"Кстати, вот никак не могу сделать это так, чтобы было красиво. У меня пока куцо выходит, может кто-нибудь поможет?" – ответил Владимир Дантес.

Владимир Дантес хочет дуэт с Кристиной Соловий / Фото с инстаграм-сторис

Владимир Дантес о русскоязычных песнях / Фото с инстаграм-сторис

Напомним, ранее Дантес назвал артиста, котрый стал для него "открытием года". Это thekomakoma, сочетающий клубный техно рейв с традиционными украинскими танцевальными песнями. Он переслушал все треки Сергея Силакова и от них у него наворачиваются слезы, потому что песни "как будто все веселые, а на самом деле очень глубокие".

В то время как Кристина Соловий недавно встряла в скандал с Тиной Кароль, потому что заявила, что все ее самые популярные релизы – "русская попса". Она напомнила, что даже у предательницы Ани Лорак есть два украиноязычных альбома.