Даніель Салем зателефонував доньці з чергування в теробороні: відео розчулює до сліз

Ресторатор і телеведучий Даніель Салем вступив до лав тероборони в Одесі. На чергуванні він зателефонував доньці Маші по відеозв'язку. Дівчинка слала батьку повітряні поцілунки, від чого той ледь не розплакався.

Очевидно, 38-річний Даніель Салем пішов обороняти країну від російських окупантів заради мирного майбутнього доньки, яка лише у вересні минулого року пішла в перший клас. Він довів це кадрами з нічного чергування у теробороні, на яких поспілкувався з маленькою Машею. Ця батьківська любов доводить до сліз.

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Немає прощення тому, хто хоче відібрати у тебе твоє. Немає прощення тому, хто вбиває безневинних. Немає прощення тому, хто розділяє близьких на невизначений час,

– різко заявив Даніель Салем.

Телеведучий додав, що після всіх мук Україна обов'язково переможе, тоді як очільник Кремля Путін страждатиме вічність – "у цьому житті та в іншому, у потойбічному".

Нагадаємо, безліч зіркових чоловіків забули про страх і взяли до рук зброю. Ось ті, хто вступив до лав територіальної оборони за перший тиждень війни:

Повний текст публікації Даніель Салем:

Немає прощення тому, хто хоче відібрати у тебе твоє. Немає прощення тому, хто вбиває безневинних. Немає прощення тому, хто розділяє близьких на невизначений час!

Але нічого… Легко здобуте щастя не може тривати довго. Тому ми зараз пройдемо всі ці муки й насолодимося нашою перемогою. На століття! Насолодимось усією нашою країною з кожним українцем! А ти страждатимеш вічність у цьому житті та в іншому, у потойбічному, і це буде нескінченно.

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