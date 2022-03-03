Очевидно, 38-летний Даниэль Салем пошел защищать страну от российских оккупантов ради мирного будущего дочери, которая только в сентябре прошлого года пошла в первый класс. Он доказал это кадрами с ночного дежурству в терробороне, на которых пообщался с маленькой Машей. Эта родительская любовь доводит до слез.

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Нет прощения тому, кто хочет отнять у тебя твоё. Нет прощения тому, кто убивает невинных. Нет прощения тому, кто разделяет близких на неопределенное время ,

– резко заявил Даниэль Салем.

Телеведущий добавил, что после всех мучений Украина обязательно победит, тогда как глава Кремля Путин будет страдать вечность – "в этой жизни и в другой, в загробной".

Н апомним, множество звездных мужчин забыли о страхе и взяли в руки оружие. Вот те, кто вступил в ряды территориальной обороны за первую неделю войны:

Полный текст публикации Даниэля Салема:

Нет прощения тому, кто хочет отнять у тебя твоё. Нет прощения тому, кто убивает невинных. Нет прощения тому, кто разделяет близких на неопределенное время!

Но ничего… Легко добытое счастье не может длиться долго. Поэтому мы сейчас пройдём все эти муки и насладимся нашей победой. На века! Насладимся всей нашей страной с каждым украинцем! А ты будешь мучиться вечность в этой жизни и в другой, в загробной, и это будет бесконечно.