Відомі люди України продовжують доєднуватися до територіальної оборони та Збройних сил України, щоб давати гідну відсіч ворогам. 1 березня стало відомо, що на захист Києва став ведучий Нікіта Добринін.

Важливо Учасник "Холостячки" пішов у тероборону Києва

Нікіта Добринін пішов у тероборону

Про рішення коханого приєднатися до територіальної оборони повідомила блогерка Даша Квіткова. Вона додала, що разом з Нікітою на захист столиці стали її батько та брат.



Нікіта Добринін вступив до лав тероборони / Скриншот інстаграм-сторіз Квіткової

Зараз Даша разом із маленьким сином Левом та сім'єю перебуває у приватному будинку в Києві. за її словами, виїжджати з Києва небезпечно, тому вони залишилися в столиці. Там всі разом ховаються від обстрілів.

Нагадаємо, у 2020 році Нікіта Добринін був ведучим російської версії шоу "Холостяк". Тоді ведучий та його дружина заявляли, що "любов поза політикою", через що отримали хвилю хейту на свою адресу. Тепер нічого немає поза політикою. Є окупанти, які прийшли на наші землю з війною. І цього ніхто і ніколи не пробачить. Українці боронитимуть кожен сантиметр.

Зверніть увагу! Хто з зірок долучився до лав захисників – можна дізнатися за посиланням.

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