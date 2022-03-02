Про рішення захищати терени рідного міста артист повідомив у своєму інстаграмі. Чоловік опублікував декілька фото, на якому він і його побратими позують зі зброєю.

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Окрім цього лідер "ТіК" дотепно підписав публікацію: "Класика , вона завжди актуальна. Хтось любить слухати музику на "вінілах", але РПД теж не погано звучить…"



Віктор Бронюк пішов у тероборону / Фото з інстаграму



Віктор Бронюк пішов у тероборону / Фото з інстаграму

Раніше, у 2015 році Віктора Бронюка нагороджували за активну громадську і волонтерську діяльність. Музиканту надали звання "Почесного громадянина Вінниці".

Додамо, що зараз чимало зірок проявили готовність захищати терени України. У територіальну оборону вступають найвідоміші танцюристи, актори, режисери і співаки. Детальніше про наших зіркових захисників читайте тут.



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