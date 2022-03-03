Українці 8 день відчайдушно борються за право бути вільними, нищать окупантів та показують себе найсильнішою нацією світу. До зброї стають ті, хто ще минулого тижня виходив на сцену та тішив українців концертами.

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Килим з KALUSH боротиметься з російськими загарбниками

До числа добровольців приєднався учасник гурту KALUSH, який має представляти Україну на Євробаченні-2022 в Турині. Наразі колектив не готується до музичного конкурсу, а допомагає українській армії. Частина музикантів стали волонтерами, а Килим вирішив взяти зброю до рук, з якою чинитиме опір супротивнику.