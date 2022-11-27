Зірву чеку і все, – Даніель Салем про те, як прощався з життям на передовій

Ведучий і ресторатор Даніель Салем від початку повномасштабної війни перебуває на фронті. Він приїхав до Києва, щоб пролікуватися, і розповів, як прощався з життям на передовій.

Щодня Даніель Салем разом з іншими військовими ризикує життям. Ведучий з побратимами були одними з перших, хто зайшов у звільнений від окупантів Херсон.

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Даніель Салем 27 годин пролежав в окопі

Під час виконання бойового завдання Салем відстав від побратимів і майже 27 годин сам пролежав в низькому окопі. Ресторатор пригадав, що це був маленький окоп, який закривав його лише лежачи. У рацію побратими сказали, що обов'язково повернуться. Тоді вороги були навколо Даніеля – танкова, снайперська лінії. Треба було дочекатися, поки приїде евакуація, вони відстріляються і підуть в інший бік.

На той час у Даніеля вже був військовий досвід і він розумів, що краще перечекати, відлежатись. Адже часто молоді бійці намагаються самостійно вибратися з подібних ситуацій і потрапляють під приціл снайперів. Та страх у Салема все-таки був. Він постійно боровся з цим відчуттям.

Ти лежиш і все. Дуже страшно, бо нічого не можеш зробити. Навіть у туалет сходити – повертаєшся на бік і ходиш просто під себе. Але у мене була рація і я співав: "Не остаться в этой траве..." Цоя і командир відповідав: "Правильно, брате, співай, тримай такий настрій". Я плакав і казав, що тут подохну. У мене закінчилася вода, їжа, все,

– пригадав Салем.

Пізніше Даніель почув звук автомобіля. Подумав, що наближаються окупанти і вже був готовий підірвати себе гранатою.

Думав, якщо це вони, то зараз зірву чеку і все, п*здець. Але побачив, що наді мною схиляється мій командир і каже: "А ти що думав, ми не повернемося?". Я розплакався. Цим ми і відрізняємося від орків – не кидаємо своїх,

– поділився захисник.

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