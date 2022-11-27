Каждый день Даниэль Салем вместе с другими военными рискует жизнью. Ведущий с собратьями были одними из первых, кто вошел в освобожденный от оккупантов Херсон.

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Даниэль Салем 27 часов пролежал в окопе

Во время выполнения боевой задачи Салем отстал от собратьев и почти 27 часов сам пролежал в низком окопе. Ресторатор вспомнил, что это был маленький окоп, закрывавший его только лежа. В рацию собратья сказали, что обязательно вернутся. Тогда враги были вокруг Даниэля – танковая, снайперская линии. Надо было дождаться, пока эвакуация приедет, они отстреляются и пойдут в другую сторону.

К тому времени у Даниэля уже был военный опыт и он понимал, что лучше переждать, отлежаться. Ведь часто молодые бойцы пытаются самостоятельно выбраться из подобных ситуаций и попадают в прицел снайперов. Но страх у Салема был. Он постоянно боролся с этим чувством.

Ты лежишь и все. Очень страшно, потому что ничего не можешь поделать. Даже в туалет сходить – поворачиваешься на бок и ходишь прямо под себя. Но у меня была рация и я пел: "Не остатся в этой траве..." Цоя и командир отвечал: "Правильно, брат, пой, держи такое настроение". Я плакал и говорил, что здесь подохну. У меня закончилась вода, еда, все,

– вспомнил Салем.

Позже Даниэль услышал звук автомобиля. Подумал, что приближаются оккупанты и уже готов был взорвать себя гранатой.

Думал, если это они, то сейчас сорву чеку и все, п*здец. Но увидел, что надо мной склоняется мой командир и говорит: "А ты что думал, мы не вернемся?" Я расплакался. Этим мы и отличаемся от орков – не бросаем своих,

– поделился защитник.

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