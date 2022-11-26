Чимало відомих чоловіків зараз перебувають у зоні бойових дій. Серед них є й Ілля Рибальченко. Після тривалого мовчання у соцмережах чоловік розповів про поранення.

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Учасника "Холостячки" поранили на війні

Прихильники шоу "Холостячка" пам'ятають Іллю як романтичного та цілеспрямованого чоловіка. Він підкорював Ксенію Мішину своєю поезією, а тепер підкорює серця мільйонів українців сміливістю.

Від початку повномасштабного вторгнення Ілля захищає нашу країну. Він розповідав про події зі свого життя в соцмережах, однак останні два тижні не виходив на зв'язок. Лише 25 листопада опублікував фото в інстаграмі, на якому зображений на лікарняному ліжку. Схоже, що Іллю поранили в плече. І сталося це на Півдні Україні, адже в підписі до фото він написав: "Привіт, Херсоне".

Рибальченко поспішив запевнити, що з ним все добре, але попросив українців не забувати про тих, хто на війні, писати їм і підтримувати, бо це дуже важливо.



Іллю Рибальченка поранили на війні / Фото з інстаграму чоловіка

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