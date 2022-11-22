Український колектив ТНМК повернувся додому після благодійних концертів у Європі. Лідер гурту Фагот (Олег Михайлюта) повідомив, що продовжує тримати зброю в руках.
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Фагот показав навчання на полігоні
Музикант опублікував фото з засніженого полігону. Він показав, як навчався стріляти з автомата. "Я не чарівник, я тільки вчуся", – поділився Фагот.
Відео та фото з навчань Фагота:
У коментарях шанувальники підтримують артиста та пишуть, що він є прикладом для багатьох інших зірок:
- "Круть, так тримати, та будь обережний";
- "Наш захисник! Ти приклад для деяких зірок";
- "Респект, Олеже, і з мікрофоном і зі зброєю профі!";
- "Янгола охоронця тобі".
Концерти ТНМК за кордоном
Нещодавно колектив ТНМК їздив Європою з благодійними концертами. Там їх спіткали непрості ситуації – одного разу музикантів пограбували під час концерту в Німеччині. У них вкрали комп'ютери, документи та гроші.
Також гурту скасували концерт у Флоренції начебто тому, що поблизу відбувалась акція неофашистів. На щастя, згодом виступ вдалось відіграти.