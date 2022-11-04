Українська співачка Анастасія Приходько не шкодує критики для артистів, які виїхали за кордон під час повномасштабного вторгнення. Вона вкотре висловилась про Потапа та його контракт з територіальною обороною.

До слова Він мені дзвонив, – Wellboy вперше висловився про продюсера Бардаша, який виїхав в Росію

Приходько про Потапа

Анастасію Приходько запитали про колег, які стали для неї розчаруванням під час війни. Вона ж назвала репера і продюсера Потапа.

Тому що він почав давати інтерв'ю, що коли був в Іспанії, його записали в тероборону в Україні, я вважаю, що це вже повна ахінея таке нести,
– сказала артистка.

Зірка вважає, що Потап повернувся до України лише через те, що на екрани повернулися проєкти з його участю: "І він приїхав тільки тому, що в нього почалися зйомки шоу на одному з каналів".

Ймовірно, Настя Приходько говорить про шоу "Голос країни", яке повернулося на екрани. У цю неділю, 6 листопада, вийде черговий випуск – перші "Нокаути".

Що казала Приходько про Потапа раніше