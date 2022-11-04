Українська співачка Анастасія Приходько не шкодує критики для артистів, які виїхали за кордон під час повномасштабного вторгнення. Вона вкотре висловилась про Потапа та його контракт з територіальною обороною.

До слова Він мені дзвонив, – Wellboy вперше висловився про продюсера Бардаша, який виїхав в Росію

Приходько про Потапа

Анастасію Приходько запитали про колег, які стали для неї розчаруванням під час війни. Вона ж назвала репера і продюсера Потапа.

Тому що він почав давати інтерв'ю, що коли був в Іспанії, його записали в тероборону в Україні, я вважаю, що це вже повна ахінея таке нести,

– сказала артистка.

Нагадаємо, Потап в одному з інтерв'ю заявляв, що батько записав його у територіальну оборону, поки той був за кордоном. Після хвилі критики та глузувань він показав свій контракт добровольця та наголосив, що служить "очно".

Зірка вважає, що Потап повернувся до України лише через те, що на екрани повернулися проєкти з його участю: "І він приїхав тільки тому, що в нього почалися зйомки шоу на одному з каналів".

Ймовірно, Настя Приходько говорить про шоу "Голос країни", яке повернулося на екрани. У цю неділю, 6 листопада, вийде черговий випуск – перші "Нокаути".

Що казала Приходько про Потапа раніше