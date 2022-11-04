Украинская певица Анастасия Приходько не жалеет критики для артистов, уехавших за границу во время полномасштабного вторжения. Она в очередной раз высказалась о Потапе и его контракте с территориальной обороной.
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Приходько о Потапе
Анастасию Приходько спросили о коллегах, ставших для нее разочарованием во время войны. Она же назвала рэпера и продюсера Потапа.
Потому что он начал давать интервью, что когда был в Испании, его записали в терроборону в Украине, я считаю, что это уже полная ахинея такое нести.
– сказала артистка.
Звезда считает, что Потап вернулся в Украину только потому, что на экраны вернулись проекты с его участием: "И он приехал только потому, что у него начались съемки шоу на одном из каналов".
Вероятно, Настя Приходько говорит о вернувшемся на экраны шоу "Голос страны". В это воскресенье, 6 ноября, выйдет очередной выпуск – первые "Нокауты".
Что говорила Приходько о Потапе раньше
- Еще в июне исполнительница эмоционально высказывалась о рэпера, назвав его "г*мном". Звезда заявила, что Потап оскорбил ее в 2014 году.
- Впоследствии артистка высмеивала Влада Яму, Потапа и Монатика, бежавших от войны за границу. Она считает, что украинские звезды не обязательно должны уходить на фронт, но должны быть с народом.
- Анастасия Приходько объясняла свои "наезды" на Потапа. "Я его не люблю, я его штрихаю и буду тыкать, потому что он меня бесит своим поведением".