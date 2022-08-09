За словами Анастасії Приходько, у них з Потапом давня нелюбов. Репер образив її ще до вторгнення росії в Україну й налаштовував проти неї колег. Тож співачка не поважає його ані як людину, ані як артиста.

До теми Позитив вважає, що Потап повинен повернутися до України: "Я не єдиний, хто про це каже"

Чому Анастасію Приходько бісить Потап

У мене давня "любов" з Потапом. Це всі знають. Я його не люблю, я його штрикала і буду штрикати, бо він мене бісить своєю поведінкою. Я його штрикала ще на початку війни 2014 року,

– емоційно заявила Анастасія Приходько.

До речі, Потап – не єдиний, до кого у співачки є питання. Однак поливати брудом своїх під час війни вона не хоче. Каже, що "пройдеться" по колегам уже після нашої перемоги.

"Під час війни своїх не чіпаємо. Після війни я все по пунктах розкладу. Зараз не хочу цього робити, тому що не треба зараз про них говорити в негативному сенсі. Вони роблять помилки, я їх бачу, і є про що казати – про помилки дуже багатьох артисток, ведучих, але то все після", – інтригуюче додала Анастасія Приходько.

Чому Приходько "наїжджала" на Яму, Потапа та Монатіка

Нагадаємо, нещодавно артистка висміювала Влада Яму, Потапа і Монатіка, які втекли від війни за кордон. Вона пропонувала називати їх "чангалістами". Однак, як з'ясувалося, зневажає їх зовсім не за те, що не взяли до рук зброю.

"Не всім воювати, я це завжди казала. Якщо всі підуть на фронт, то ми можемо все втратити – і культурну спадщину, і поетів, композиторів, митців, художників. Кожен має бути на своєму місці", – наголошує Приходько. Тож, на її думку, таким як Потап, Монатік і Яма місце в Україні, поряд з народом.