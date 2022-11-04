Зрадник Юрій Бардаш, який вкотре показав свою проросійську позицію, привітавши Путіна з днем народження, ймовірно, телефонував Wellboy в неадекватному стані.

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Wellboy про дзвінок Бардаша

Артист не захотів говорити з експродюсером, не поцікавився, з якою метою той телефонує. Wellboy навіть згадувати не хоче про цю людину.

Він мені дзвонив. Я не знаю, з якою метою. Можливо, він був у нестабільному, неадекватному стані. Я його заблокував, відписався в інстаграмі. Мені нема про що з ним говорити. Не хочеться навіть згадувати цю людину,

– різко висловився співак.

Проросійські погляди Бардаша