Щоб було комфортно для доньки, – чому Дмитро Ступка переїхав у США
Актор Дмитро Ступка виїхав у США у вересні минулого року разом з Поліною Логуновою, з якою тоді ще був одружений, та з донькою Богданою. Чоловік розповів, що в Америці мав акторський проєкт, а також хотів, щоб доньці було комфортно.
23 лютого актор був в дорозі додому. Він мріяв про зустріч з батьками, друзями, адже дуже скучив. Тоді донька з колишньою дружиною залишилися в США, бо там у Поліни є новий обранець. Однак війна змінила плани Ступки. Понад 2 місяці він пробув у Європі, а потім повернувся в Америку, щоб бути ближче до донечки.
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Чому Дмитро Ступка виїхав у США
В інтерв'ю 24 каналу актор розповів, що наважився виїхати в Америку з двох причин. Він мав зіграти свою першу голлівудську роль у бойовику. Зйомки планували провести в США, а потім фільм мали продати пострадянським країнам. Але почалася війна і проєкт заморозили.
Також Дмитро з екскоханою Поліною та донькою Богданою давно мріяли деякий час прожити в Сполучених Штатах Америки. Хотіли зрозуміти, як це.
Це була перша зима, яку ми хотіли провести не в Україні та без снігу. Щоб було комфортно для доньки, щоб в неї не було нежитю, кашлю, бо взимку вона постійно хворіла,
– поділився Ступка.
Інтерв'ю з Дмитром Ступкою у відеоформаті: дивіться відео онлайнПовне інтерв'ю з Дмитром Ступкою читайте в рамках проєкту " Інтерв'ю24".
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