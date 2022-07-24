Щоб було комфортно для доньки, – чому Дмитро Ступка переїхав у США

Актор Дмитро Ступка виїхав у США у вересні минулого року разом з Поліною Логуновою, з якою тоді ще був одружений, та з донькою Богданою. Чоловік розповів, що в Америці мав акторський проєкт, а також хотів, щоб доньці було комфортно.

23 лютого актор був в дорозі додому. Він мріяв про зустріч з батьками, друзями, адже дуже скучив. Тоді донька з колишньою дружиною залишилися в США, бо там у Поліни є новий обранець. Однак війна змінила плани Ступки. Понад 2 місяці він пробув у Європі, а потім повернувся в Америку, щоб бути ближче до донечки.

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Чому Дмитро Ступка виїхав у США

В інтерв'ю 24 каналу актор розповів, що наважився виїхати в Америку з двох причин. Він мав зіграти свою першу голлівудську роль у бойовику. Зйомки планували провести в США, а потім фільм мали продати пострадянським країнам. Але почалася війна і проєкт заморозили.

Також Дмитро з екскоханою Поліною та донькою Богданою давно мріяли деякий час прожити в Сполучених Штатах Америки. Хотіли зрозуміти, як це.

Це була перша зима, яку ми хотіли провести не в Україні та без снігу. Щоб було комфортно для доньки, щоб в неї не було нежитю, кашлю, бо взимку вона постійно хворіла,

– поділився Ступка.

Інтерв'ю з Дмитром Ступкою у відеоформаті: дивіться відео онлайн

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