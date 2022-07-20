Український актор Дмитро Ступка розповів, що після розлучення не ділив опіку над донькою з дружиною. Про це він повідомив 24 каналу.
Читайте повне інтерв'ю Війна застала мене в літаку, – інтерв'ю з Дмитром Ступкою про життя в США, розлучення та війну
Ступка про розлучення з дружиною
Дмитро Ступка поділився, що йому не заборонили зустрічатися з донькою. Однак квитки до Лос-Анджелеса, де перебуває дівчинка, коштують чимало.
Ми не ділили опіку. Поліна не забороняє мені бачитися з Богданою. Єдине, все впирається в гроші. Долетіти з Маямі в Лос-Анджелес – це 5 годин і квитки коштують від 500 до 600 доларів. Якщо я маю нагоду або кошти дозволяють мені прилетіти, то звичайно, що я можу це зробити, – розповів актор.
Дмитро Ступка з донькою / Фото з інстаграму Дмитра Ступки
Також Дмитро Ступка додав, що офіційно їхній шлюб не розірваний. Цей процес все ще триває.
"Ще ні, бо в Україні війна. Документ про шлюб є в Поліни, а вона живе не в самому Лос-Анджелесі, там немає Міст Експрес. Зараз триває передача цього документу в Україну. Ми там все вирішили, немає ніяких претензій один до одного. Ми розлучимося та й все", – зізнався чоловік.
Що відомо про розлучення Ступки і Логунової
- На початку квітня білоруська модель вперше зізналась, що вона й Дмитро – більше не пара й не сім'я. Вона додала, що їм вдалось зберегти дружні стосунки.
- Тоді ж Поліна заінтригувала фото з каблучкою. Згодом виявилось, що вона виходить заміж – їй освідчився американець. Логунова вже готується до весілля з нареченим.
- Дмитро Ступка зізнавався, що причиною розриву була саме Поліна – вона нібито знайшла іншого та несподівано повідомила про це. Він важко переживав це та багато плакав, але згодом відпустив ситуацію.
- Щоправда, Логунова заперечила колишньому й різко відповіла на його слова. "Якщо я скажу реальну причину – це знищить твою кар'єру. Якщо я додам фото – це знищить тебе, як особистість. Якщо я додам рахунки допомоги тобі після всього… Я думала, що ти мудріший".