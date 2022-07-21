Дмитро Ступка зустрічався з дівчиною з Севастополя і їздив до Криму зі сторони України. Однак атмосфера там змінилася. В інтерв'ю 24 каналу Ступка розповів, що було дуже неприємно.

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Дмитро Ступка про поїздки в Крим

Ступка народився у 1986 році й з дитинства пам'ятає, що Крим – це Україна. Був там щоліта, навіть жив там колись, бо мама була заміжня за місцевим чоловіком. Як і багато українських дітей, був в "Артеку", потім з театром Франка їздив на гастролі в Севастополь, там колектив класно приймали. Це перше кохання, приємні спогади. Дмитро підкреслив, що це наш дім.

Після окупації мало українців їздили до Криму. Але Дмитро бував там декілька разів, бо зустрічався з дівчиною з Севастополя. Їздив автомобілем або поїздом. Однак враження від поїздок були зовсім не такі, як колись.

Бачити всюди портрети жириновського та російські прапори – це таке неприємне враження, до сліз. У магазин приходиш, звик, що розраховуєшся гривнями, а тобі треба платити рублями. Таке відчуття, що забрали праву руку чи ногу і нею користується хтось інший,

– поділився актор.

Дмитро вважає, що головне зараз – забрати всі території, які належать нам. Щоб Україна була такою, якою була до 2013 року. Актор безмежно вдячний ЗСУ, які нас рятують: "Ми маємо бути вдячні їм за те, що щоранку можемо бачити своїх рідних, дітей. Хочеться, щоб весь світ згуртувався і дав по зубах цій росії, щоб це якомога швидше закінчилося. Дуже прикро дивитися, що відбувається з нашими містами. Це дуже боляче, дуже. Дивитися, як вони розбивають культурні центри, ТРЦ, кінотеатри".

Іноді мене охоплює страшна лють. Я, як актор, дуже емоційний і чутливий. У такий момент хочеться відповісти їм – почати бомбити їхні території. Щоб вони теж відчули, як це. Щоб відчули життя з тими сиренами. Коли ти ходиш по супермаркету, обираєш нову кухню, ні про що не думаєш і прилітає ракета. Це неможливо терпіти,

– зізнався Ступка.