В інтерв'ю 24 каналу Дмитро розповів, чому зараз в нього немає нових стосунків і чи планує вдруге одружуватися.

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Чи вільне серце Дмитра Ступки

Про розлучення Дмитра Ступки та Поліни Логунової стало відомо у квітні. Тоді зіркова пара перебувала в США. У Поліни зараз новий обранець, вона заручена, а Дмитро після розлучення не мав жодних стосунків. Зізнається, в Америці складно з дівчатами.

"У них інший менталітет, не все так просто. Українські дівчата тут нарозхват, бо вони дуже красиві. І тут справді не вистачає красивих дівчат. Не знаю, чому так. Є красиві, безперечно, але більшість неохайні, не дуже за собою слідкують. Може це нормально, але тут все інше, не таке, як в нас. Та й у мене не така досконала англійська, щоб розмовляти на різні теми з кимось. Пройшло мало часу, щоб в мене з'явилися якісь стосунки. Я ще від попередніх не дуже відійшов", – поділився Дмитро.

Я вільний і поки що нема якогось сильного бажання починати нові стосунки. Як Бог дасть. Про одруження взагалі не думаю,

– підсумував актор.

Інтерв'ю з Дмитром Ступкою у відеоформаті: дивіться відео онлайн