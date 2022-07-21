Актор Дмитро Ступка розповів, що хотів би продовжувати працювати над кар'єрою в Україні. Про це він розповів 24 каналу.

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Дмитро Ступка про повернення до України

Актор зізнався, що замислюється над поверненням додому. Він згадав, що мав стати продюсером одного з фільмів.

"Звісно, що думаю над поверненням в Україну. Перед війною ми виграли тендер і держава мала виділити кошти на повнометражний повчальний фільм для дітей під назвою "Я граю". Вже 1 червня мали розбивати тарілку та знімати кіно. Я був продюсером цього фільму, а Олександр Біляк – режисером. Ми з ним знімали фільми "Нереальний копець" і "Гола правда"", – зізнався Дмитро Ступка.

Я летів додому, щоб побачити рідних, на зйомки. А війна застала мене в літаку. Тоді був у шоку, що таке відбулося,

– додав актор.

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