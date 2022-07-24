23 февраля актер был в пути домой. Он мечтал о встрече с родителями, друзьями, ведь очень соскучился. Тогда дочь с бывшей женой осталась в США, ведь там у Полины есть новый избранник. Однако война изменила планы Ступки. Более 2 месяцев он пробыл в Европе, а затем вернулся в Америку, чтобы быть поближе к дочери.
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Почему Дмитрий Ступка уехал в США
В интервью 24 каналу актер рассказал, что решился уехать в Америку по двум причинам. Он должен был сыграть свою первую голливудскую роль в боевике. Съемки планировали провести в США, а затем фильм должны были продать постсоветским странам. Но началась война и проект заморозили.
Также Дмитрий с экс-любимой Полиной и дочерью Богданой давно мечтали некоторое время прожить в Соединенных Штатах Америки. Хотели понять, каково это.
Это была первая зима, которую мы хотели провести не в Украине и без снега. Чтобы было комфортно для дочери, чтобы у нее не было насморка, кашля, потому что зимой она постоянно болела,
– поделился Ступка.
Интервью с Дмитрием Ступкой в видеоформате: смотрите видео онлайн
Главное из разговора с Дмитрием Ступкой
- Работы сейчас не у кого, – как Дмитрий Ступка зарабатывает на жизнь в США.
- Все упирается в деньги, – Дмитрий Ступка о разводе и опеке над дочерью.
- Боится возвращаться, – Дмитрий Ступка о позиции эксдружины из беларуси.
- Дмитрий Ступка о сложных первых неделях войны: "Понял, что в Европе нет работы".
- Там не все больны головой, – Дмитрий Ступка вступился за "хороших россиян".
- Как Бог даст, – Дмитрий Ступка признался, свободно ли его сердце.
- До слез, – Дмитрий Ступка о поездках в Крым после оккупации.
- Дмитрий Ступка признался, задумывается ли о возвращении в Украину.