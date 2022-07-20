Онук легендарного Богдана Ступки вважає, що не всі росіяни хочуть війни проти України. На його думку, переважна більшість боїться виступити проти тоталітарного режиму путіна, бо знає, що залишиться ні з чим.

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Чому Ступка вірить у "хороших росіян"

Там не всі хворі на голову. Мені здається, не можна всіх прирівнювати. Бо є люди, які співчувають, підтримують Україну і взагалі, якби могли, то отримали б українське громадянство і переїхали жити до нас. Я не вважаю, що всі вони погані, бо це не так,

– заступився Дмитро Ступка.

Актор переконаний, що всі росіяни залякані – бояться і за своє життя, і за статки. Тоді як тамтешні селебріті мовчать про війну в Україні, бо гроші для них важливіші, ніж людські життя й совість.

"Наскільки я розумію, дуже багато людей залежать від фінансування їхнього президента. Вони розуміють, що залишаться голодні, якщо щось говоритимуть проти нього. Їм байдуже на нас, бо мають сім'ї, дітей, треба далі жити так, як вони жили", – пояснював нам Ступка.

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Думаю, якщо перевірити їх, якщо це не заслані козачки, то можна впускати. Це ж навпаки, врятувати людей від цього режиму, забрати їх з собою,

– вважає зірка.

Інтерв'ю з Дмитром Ступкою у відеоформаті: дивіться онлайн