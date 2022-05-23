Через війну в Україні: Росію хочуть назавжди відсторонити від участі в Євробаченні
Джерело:The Journal
Генеральний директор EBU Ноель Курран повідомив, що в Росії хочуть забрати право брати участь у пісенному конкурсі Євробачення. Російські мовники вже знають про це рішення.
Європейська мовна спілка відсторонила Росію від участі в Євробаченні-2022 після того, як та розпочала повномасштабну війну на території України. Також на території країни-агресорки не транслювали цьогорічний конкурс і росіяни не могли голосувати за конкурсантів.
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Росії хочуть заборонити брати участь в Євробаченні
Тепер триває процес повного відсторонення її мовників від організації. Тому, малоймовірно, що Росія виступатиме на конкурсі у 2023 році.
Думаю, нам абсолютно ясно, що ми не зможемо залучити Росію до участі в конкурсі,
– заявив гендиректор EBU.
Російські мовники вже знають про це рішення. Наразі вони не відреагували на нього.
Євробачення-2022: головне
- Пісенний конкурс Євробачення-2022 відбувався з 10 по 14 травня в італійському Турині.
- Перемогу цього року здобули представники України – гурт Kalush Orchestra. Від глядачів та журі колектив набрав сумарно 631 бал.
- Це другий найкращий результат переможців за весь час існування конкурсу. Більше отримав лише Сальвадор Собрал, який у 2017 році зібрав 758 балів.
- Kalush Orchestra виступали на Євробаченні-2022 з піснею "Stefania", яку переспівували представники інших країн.
- Трек "Stefania" потрапив у топи чартів Польщі, Латвії, Литви та Естонії.
- Після виступу у фіналі вокаліст колективу Олег Псюк закликав світову спільноту врятувати захисників Маріуполя, які перебували у блокаді на заводі "Азовсталь".
- Глядачі 28 з 39 країн віддали Україні 12 балів, що є абсолютним рекордом.
- Зовсім скоро розпочнуться перемовини щодо проведення Євробачення-2023. Першочергово це право належить Україні. У Суспільному запевнили, що зроблять все можливе для того, щоб конкурс відбувся саме в нашій країні.
- Не обійшлося без скандалів. Українці обурилися, що національне журі України не дало Польщі жодного балу. А сусідня країна підтримує нас з першого дня війни, польське журі та глядачі віддали Kalush Orchestra найвищі оцінки – 12.
- Соліст Kalush Orchestra зізнався, що йому самому соромно перед поляками через 0 балів від України. Українські глядачі віддячили друзям-полякам, віддавши 12 балів виступу представника їхньої країни – Охмана.