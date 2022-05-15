Перемога на Євробаченні надзвичайно важлива для України. Українці щиро вірять, що це переддень нашої великої перемоги над ворогом, на яку всі до нестями чекають.

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Гурт Kalush Orchestra поїхав у Турин не лише представити Україну на пісенному конкурсі, а на весь світ розповісти про ті жахіття, які зараз відбуваються на нашій землі, показати силу та терпіння українського народу, який навіть у час війни наважується вийти на сцену, заспівати й цим об'єднати всю Європу, весь світ.

Колектив не втратив нагоди і прямо зі сцени закликав врятувати захисників Маріуполя, які вже майже 3 місяці перебувають у повній блокаді на території заводу "Азовсталь". А після перемоги соліст гурту Олег Псюк вигукнув "Слава Україні!", а у відповідь весь зал сказав "Героям Слава!". Учасники Євробачення-2022 також всіляко підтримують нашу країну. Зокрема, чимало наших друзів вже переспівали легендарну "Stefania", яка тепер на вустах у всієї Європи.

Учасники Євробачення-2022 переспівали "Stefania"

Фінляндія – The Rasmus

Франція – Alvan & Ahez

Німеччина – Малік Гарріс

Польща – Охман

Італія – Mahmood & Blanco

Литва – Моніка Лю

Латвія – Citi Zēni