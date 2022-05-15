Згідно з результатами голосування журі країн та глядачів, гурт Kalush Orchestra посів 1 місце у турнірній таблиці конкурсу. Друге місце отримала Велика Британія – 466 балів, і третє – Іспанія, 459 балів.

До слова Євробачення-2022: результати голосування у фіналі конкурсу

Зазначимо, що під час голосування делегацій різних країн, 12 балів Україні віддали не так багато людей. Проте ми вдячні їм за підтримку, а також дякуємо за інші бали, які допомогли Україні виграти.

12 балів від делегацій для України:

Польща

Молдова

Латвія

Румунія

Литва

12 балів від глядачів для України:

Італія

Франція

Ірландія

Ісландія

Іспанія

Велика Британія

Данія

Німеччина

Австрія

Естонія

Латвія

Литва

Польща

Азербайджан

Болгарія

Молдова

Чехія

Грузія

Сан-Марино

Австралія

Бельгія

Кіпр

Нідерланди

Швеція

Ізраїль

Португалія

Норвегія

Фінляндія

Додамо, що це новий рекорд в історії Євробачення – коли за учасників голосує така велика кількість людей з інших країн. Загалом участь у конкурсі приймало 40 країн, а у фінал потрапили 25 учасників.



Хто проголосував за Україну серед глядачів з-за кордону / Скриншот з сайту