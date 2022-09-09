Як у Британії проголосять нового короля: оприлюднили нові деталі

Після смерті Єлизавети II постало питання передачі влади новому королю – найстаршому сину королеви принцу Чарльзу. Відомо, що його ім'я ймовірно буде Чарльз III (або Карл III). BBC повідомило, що відбуватиметься у наступні дні.

Як повідомляли 8 вересня, церемонія проголошення нового короля пройде в Сент-Джеймському палаці в Лондоні перед церемоніальним органом, відомим як Рада з вступу на посаду. Він має зібратись протягом 24 годин після смерті правительки.

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Вже в суботу, 10 вересня, на зібранні буде оголошено про смерть королеви Єлизавети II та зачитано традиційне звернення. Потім король, який взяв собі ім’я Чарльз III, відвідає другу зустріч із цією групою, де він проголосить свою першу заяву та принесе клятву зберегти Церкву.



Принц Чарльз з Єлизаветою II / Фото Getty Images

Пізніше Чарльз III буде офіційно проголошений новим королем, а з майданчиків по всьому місту пролунають гарматні залпи. Також приспущені прапори піднімуть на 24 години, починаючи з 13:00 суботи за місцевим часом, щоб відзначити проголошення короля, а потім їх знову приспустять.

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У той час королева Єлизавета III три дні спочиватиме у соборі Святого Джайлза в Единбурзі, поки триватимуть підготування до похорону, які очікуються приблизно за 10 днів від дня смерті. Згодом труну з тілом правительки доставлять королівським потягом до Лондона, де відбудеться поховання у Вестмінстерському абатстві.

Смерть Єлизавети II: що відомо

Британська королева померла у віці 96 років у шотландському замку Балморал. Вона правила країною та Співдружністю націй 70 років.

У день її смерті, 8 вересня, лікарі повідомили про нездужання Її Величності. О 16:30 прем'єр-міністру Британії Ліз Трасс передали звістку про смерть королеви, як вона повідомила згодом.

Громадськість натомість дізналась про смерть монарха ввечері 8 вересня. Тоді ж вона слідкувала за тим, як до замку Балморал приїжджають найближчі рідні королеви.

У Великій Британії, а також усіх країнах Співдружності Націй у день смерті розпочалася десятиденна жалоба у зв’язку зі смертю королеви Єлизавети II.

Також новий король 9 вересня оголосив, що королівська сім'я теж дотримуватиметься особливої жалоби до дня похорону королеви та 7 днів опісля.