Якщо принц Чарльз стане наступним королем Великої Британії, його дружина Камілла буде оголошена королевою-консортом. Це традиційний титул дружини монарха, повідомляє 24 канал.
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Чим королева-консорт відрізняється від королеви
Титул "королева" може вручатись лише тим жінкам, хто отримав можливість правління по лінії спадкування. Таким чином монархинею стала Єлизавета II – вона стала королевою після смерті свого батька, короля Георга VI.
Тоді як королева-консорт – титул, що вручається дружині короля.
Камілла та Єлизавета II / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Чому Камілла стане королевою-консортом
Важливо зауважити, що довгий час було невідомо, чи герцогиня Корнуольська отримає звання королеви. У 2005 році, після заручин принца Чарльза та Камілли, було опубліковано прес-реліз, у якому говорилось про майбутнє звання принцеси.
Мається на увазі, що місіс Паркер Боулз повинна використовувати титул Її Королівська Високість принцеса-консорт, коли принц Уельський очолить престол,
– йшлось у документі.
Єлизавета II оголосила Каміллу наступною королевою
- З нагоди 70-річчя свого правління, 5 лютого, Єлизавета II опублікувала особливе послання. У ньому вона зауважила, що хоче бачити герцогиню Корнуольську королевою-консортом у разі правління принца Чарльза. Її Величність додала, що просить підтримувати майбутню королеву, як підтримували її.
- Принц Чарльз з дружиною привітали Єлизавету II з ювілеєм правління та заразом відреагували на її звернення: "Ми глибоко усвідомлюємо ту неймовірну честь, яку бажає моя мати. Моя дорога дружина була моєю непохитною підтримкою у всьому, ми разом прагнули служити й підтримувати Її Величність".