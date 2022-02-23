Cardi B, Дудь, Кетрін Винник: російські та світові знаменитості підтримують Україну
Світові знаменитості не залишаються осторонь подій в Україні. Реагувати на дії Путіна почали й його земляки. Як відомі люди з різних куточків світу підтримують нашу державу – дізнавайтеся далі.
24 канал зібрав реакції відомих людей на ті події, які останніми днями відбуваються навколо України. Цивілізований світ активно виступає проти російського диктатора.
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Які російські зірки підтримали Україну
Юрій Дудь
Одним з небагатьох представників країни-агресорки – російський журналіст Юрій Дудь засудив дії Путіна щодо України. В інстаграмі він опублікував допис, в якому заявив, що йому соромно за Батьківщину, а українському народові висловив підтримку. Самого Путіна Дудь назвав "імператором, який захопився історією".
Більше читайте тут Імператор, який захопився історією, – Юрій Дудь засудив дії Путіна та підтримав Україну
Юрій Дудь засудив дії Путіна та підтримав Україну / Фото з інстаграму журналіста
Андрій Макаревич
Російський музикант, лідер гурту "Машина часу" Андрій Макаревич став на захист українців на засудив цинічну діяльність Путіна.
"Ну що, почалося? Мої вітання. У наших людях генетично сидить підсвідома впевненість, що найголовніша людина – наймудріша. "Ось цар прийде – цар розсудить". Історія, правда, говорить, що далеко не завжди. Але хто ж її пам'ятає", – написав Макаревич після визнання Путіним бойовиків на Донбасі.
І ось ще питання: ті мешканці України, яких зараз почнуть вбивати винні в тому, що НАТО нібито "просунулося до наших кордонів"? Ось точно вони?
– звернувся музикант до російської влади.
Лія Ахеджакова
Відома російська актриса після звернення Путіна до росіян, у якому він спаплюжив історію України, сказала у коментарі BBC: "Я думаю, що трапилося щось непоправне. Це справді пахне оголошенням війни всьому світові. Це щось неймовірне, неймовірне через неспроможність і підлість. Мені здається, що наслідки будуть дуже важкими. Коли на чолі благоденства країни стоїть не економіка, а силовики різних мастей — це страшно".
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Світові зірки підтримують Україну
Кетрін Винник
Першою зі світових знаменитостей, які публічно підтримали Україну, стала канадська акторка українського походження – Кетрін Винник. За її сторінкою в інстаграмі стежить 5,6-мільйонна аулиторія і саме там актриса поширила відео з синьо-жовтим прапором та українським гімном. А також опублікувала миловидний кадр у вишиванці.
Кетрін Винник підтримала Україну / Фото з інстаграму акторки
Cardi B
Одна з найпопулярніших американських реперок також виступила на захист України. Вона звернулася до світових лідерів й зазначила, що вони мали б подумати про те, що весь світ перебуває в кризі. А війна не потрібна мирним громадянам.
Виконавиця не підтримує ні НАТО, ні Росію. Вона на боці громадян, які не хочуть війни, військового вторгнення. Cardi B зізналася, що боїться сказати зайве: "Насправді я хочу сказати багато, але буду займатися своїми справами. Часом мені здається, що я маю таку велику платформу, що коли я скажу неправильні речі, мене можуть вбити".
Шер
"Богиня поп-музики" співачка Шер не залишилася осторонь загрози, яка є з боку Росії. 75-річна виконавиця підтримала президента США Джо Байдена, який запровадив санкції проти РФ. Вона пояснила, що Путін хоче повернути СРСР, зробити Європу слабкою і поставити світ на коліна.
Путін – деспот, який знищує героїв, і, якщо випаде шанс, Путін зжере суверенні країни, поки не воскресить СРСР. Європа стане маленькою та незахищеною,
– написала Шер.
Віра Фарміґа
Американська акторка українського походження також підтримала українців. У цей непростий час вона опублікувала в своєму інстаграмі фото українського прапора та мальовничий пейзаж нашої держави. Під ним залишила куплет гімну України та промовисті хештеги: Ukrainian National Anthem, I Stand With Ukraine, "Слава Україні!", "Героям Слава!".
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду", – написала Віра.
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