24 канал собрал реакции известных людей на события, которые в последние дни происходят вокруг Украины. Цивилизованный мир активно выступает против российского диктатора.

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Какие российские звезды поддержали Украину

Юрий Дудь

Один из немногих представителей страны-агрессора – российский журналист Юрий Дудь осудил действия Путина в отношении Украины. В инстаграме он опубликовал сообщение, в котором заявил, что ему стыдно за Родину, а украинскому народу выразил поддержку. Самого Путина Дудь назвал "императором, который увлекся историей".

Больше читайте здесь Император, который увлекся историей – Юрий Дудь осудил действия Путина и поддержал Украину

Юрий Дудь осудил действия Путина и поддержал Украину / Фото с инстаграма журналиста

Андрей Макаревич

Российский музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич встал на защиту украинцев и осудил циничную деятельность Путина.

"Ну что, началось? Мои поздравления. В наших людях генетически сидит подсознательная уверенность, что самый главный человек – самый мудрый. "Вот царь придет – царь рассудит". История, правда, говорит, что далеко не всегда. Но кто же ее помнит ", – написал Макаревич после признания Путиным боевиков на Донбассе."

И вот еще вопрос: те жители Украины, которых сейчас начнут убивать виновны в том, что НАТО якобы "продвинулось к нашим границам"? Вот точно ли они?

– обратился музыкант к российским властям.

Лия Ахеджакова

Известная российская актриса после обращения Путина к россиянам, в котором он осквернил историю Украины, сказала в комментарии BBC: "Я думаю, что произошло что-то непоправимое. Это действительно пахнет объявлением войны всему миру. Это что-то невероятное, невероятное из-за несостоятельности и подлости. Мне кажется, что последствия будут очень тяжелыми. Когда во главе благоденствия страны стоит не экономика, а силовики разных мастей – это страшно".

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Мировые звезды поддерживают Украину

Кэтрин Винник

Первой из мировых знаменитостей, публично поддержавших Украину, стала канадская актриса украинского происхождения – Кэтрин Винник. За ее страницей в инстаграме следит 5,6-миллионная аудитория, и именно там актриса распространила видео с сине-желтым флагом и украинским гимном. А также опубликовала милый кадр в вышитой рубашке.

Кэтрин Винник поддержала Украину / Фото с инстаграма актрисы

Cardi B

Одна из самых популярных американских рэперок также выступила в защиту Украины. Она обратилась к мировым лидерам и отметила, что они должны подумать о том, что весь мир находится в кризисе. А война не нужна мирным гражданам.

Исполнительница не поддерживает ни НАТО, ни Россию. Она на стороне граждан, которые не желают войны, военного вторжения. Cardi B призналась, что боится сказать лишнее: "На самом деле я хочу сказать многое, но буду заниматься своими делами. Иногда мне кажется, что у меня такая большая платформа, что когда я скажу неправильные вещи, меня могут убить".

Шер

"Богиня поп-музыки" певица Шер не осталась в стороне от угрозы, которая есть со стороны России. 75-летняя исполнительница поддержала президента США Джо Байдена, который ввел санкции против РФ. Она объяснила, что Путин хочет вернуть СССР, сделать Европу слабой и поставить мир на колени.

Путин – деспот, уничтожающий героев, и, если представится шанс, Путин сожрет суверенные страны, пока не воскресит СССР. Европа станет маленькой и незащищенной,

– написала Шер.

Вера Фармига

Американская актриса украинского происхождения также поддержала украинцев. В это непростое время она опубликовала в своем инстаграме фотографии украинского флага и живописный пейзаж нашего государства. Под ним оставила куплет гимна Украины и красноречивые хештеги: Ukrainian National Anthem, I Stand With Ukraine, "Слава Украине!", "Героям Слава!".

"Ще не вмерла України і слава, і воля,