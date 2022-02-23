75-річна американська співачка Шер підтримала Джо Байдена у санкціях проти Росії та пояснила, чому Україна важлива для США. Вона заявила, що Путін хоче повернути СРСР, зробити Європу слабкою і поставити світ на коліна.

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Путін – деспот, який знищує героїв, і, якщо випаде шанс, Путін зжере суверенні країни, поки не воскресить СРСР. Європа стане маленькою та незахищеною,

– написала Шер.

Перепало від зірки не тільки Росії, а й Китаю та Саудівській Аравії. "Росія, Китай, Саудівська Аравія хочуть поставити нас на коліна. І бачать чудову нагоду. Вони поширюють ненависть, поділ, слабкість", – додала співачка.

Пояснимо, між Китаєм та США існує конкуренція, яка може перерости у повномасштабну конфронтацію. Вашингтон нібито через Тайвань стримує розвиток Пекіна.

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Хто зі світових зірок підтримав Україну